Відома українська співачка Ані Лорак влаштувала таємний концерт у столиці України

Співачка Ані Лорак, яка в серпні вперше за кілька років виступила в Україні, також нещодавно вирішила випустити україномовну пісню і кліп. Як виявилося, на цьому артистка не зупинилася і буквально кілька днів тому дала концерт для шанувальників.

Однак виступ Кароліни був таємним, про свою поїздку до Києва Лорак промовчала в мережі. Артистка виступила на корпоративі в одному зі столичних ресторанів. Відповідні фото і відео з'явилися на фан-сторінках Лорак в Instagram. Досить багато відео і фото з виступу зірки були представлені в постах.

На концерті Лорак відзначилася і своїми композиціями, і вибором нарядів. Танцювала під свої пісні Кароліна в крихітній сукні з бахромою, показуючи таким чином фігуру у всій красі.

Раніше Ані Лорак опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Співачка часто радує шанувальників новими знімками. На кадрі артистка позує на камеру в шовковому вбранні. Нещодавно їй виповнилося 43 роки і вона показала, як потрібно виглядати в цьому віці. На ній білі шортики і топ, що відкриває вид на її бездоганні форми.

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