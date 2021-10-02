Відома українська співачка Мішель Андраде розповіла про свою цікаву подорож
Популярна артистка вже давно знімається в шоу "Орел і Решка", передає Politeka.net. Компаньйоном Мішель Андраде став блогер Кирило Макашов. Разом вони встигли показати життя в Азербайджані, Грузії, Туреччини та в інших країнах.
Зокрема, співачка побувала в Непалі, звідки поділилася яскравими враженнями і кадрами.
"Непал!
Катманду, храми на кожному кроці
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Вулиці дуже схожі один на одного
Куди б ти не йшов чутно запах пахощі, настільки, що вбирається в шкіру
Дуже гостра їжа, навіть яєчня вранці 🔥 🧯
Суєта і хаус навколо!! Бідні люди, але дуже щасливі і добрі земляни❤️", - написала співачка.
На фото Мішель Андраде постала в компанії місцевих жителів, показала їх красиву архітектуру і страви.
За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Якраз дивився 😂", " що там з карантином?", "Відмінний випуск!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Мішель Андраде сподобалася глядачам після її подорожі до Болівії разом зі співаком Позитивом (Олексієм Завгороднім). Артистка продовжила зніматися в "Орел і решка", але вже з іншим ведучим.
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