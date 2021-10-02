Співачка розповіла, що не уявляє, як він на це зважився

Співачка Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо, розповіла, чим займається її чоловік

Відома артистка вже 10 років будує стосунки з чоловіком, обличчя якого приховує, передає Politeka.net. Пара одружилася, і виховує шестирічного сина, Нестора.

При цьому Оля Цибульська тільки розповідає про чоловіка, а сама ніколи не показувала його публіці. За словами артистки, її чоловік - непублічна особистість, що і стало причиною такої поведінки.

У нових сторіс зірка розповіла, що зараз знаходиться Меліскерке - це село в голландській провінції.

Зірка показала, як її чоловік збирається на марафон.

"О сьомій ранку провела ненаглядного на марафон. Насправді не розумію, де він бере сили. А нє, подивилася в дзеркало і згадала", - написала співачка.

Пізніше на вулиці почався дощ, який змусив понервувати Цибульську та її сина.

"Зараз будемо їхати в сусіднє місто, зустрічати нашого тата. Я не уявляю, як він біжить в цей дощ... Будемо пити каву, грітися, і вболівати", - розповіла артистка, пізніше поділившись кадрами з марафону.

А далі співачка розповіла, що вони зайшли в ресторан погрітися.

"Плакала вже 10 разів, коли дивилася на тих, хто фінішував. Побажайте нашому татові удачі і сили". - написала Цибульська.

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