Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася приємною новиною з українцями

Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є примою-балериною Національного театру опери та балету. Відома танцівниця також вже кілька сезонів з'являється в шоу" Танці з зірками " як суддя.

Публікацію в Instagram-акаунті балерина присвятити танцювальним педагогам.

"Цей рік сповнений багатьма перемогами нашої команди і я дуже рада, що праця, яка щодня проводиться в стінах коледжу або за її межами, приносить чудові результати. Але ніякого результату не варті нічого в порівнянні з тим, що дають люди один одному.🤍 І мова йде про педагогів, що вже півстоліття віддали балету і вихованню кращих артистів не тільки для України, а й для всього світу», - написала балерина.

Кухар повідомила, що звання "Заслужений працівник культури України" отримали її колеги Людмила Анатоліївна Зарецька та Любов Гаврилівна Ятченко.

"Без перебільшення, вважаю, що досягнення викладачів назавжди залишаться на сторінках історії українського балету! І сподіваюся, що наші студенти і учні, які зараз працюють з визнаними педагогами, засяють, як зірки в балетній галактиці!» ,- зазначила Катерина Кухар.

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