Учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія "Зайка" Бельченко показала, як розважається в Єгипті

Як пише Politeka.net, Юлія Бельченко є SMM-менеджером та інста-блогером. "Зайка "вирішила взяти участь в шоу" Холостяк", де дісталася до фіналу, але не змогла завоювати красеня Михайла Заливако. Зате у дівчини з'явилися сотні тисяч фанатів в Instagram, яких Юлія постійно радує новим контентом.

На новому фото, яке Бельченко опублікувала в соціальній мережі, "Зайка" була в міні-бікіні. Блогерка стояла у воді, насолоджуючись сонечком. На другому сторіс дівчина вже плавала в басейні. демонструючи розкішну фігурку. Юлія додала романтичну музику у відео, яке залишила в розділі сторіс.

Фанати не змогли написати компліменти або поставити лайки фіналістці "Холостяка", адже в сторіс немає таких функцій.

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