Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, показала новий образ і розповіла, від чого довелося відмовитися на два місяці
Як пише Politeka.net, Дружина Юрія Горбунова Катя Осадча нещодавно народила третього сина. Але телеведуча вже встигла повернутися до роботи, при цьому приділяє час і малюкові. А тепер Катя вирішила відправиться в перше відрядження За останніх два місяці, про що розповіла в Instagram.
На новому фото Катя була в блузі і брюках. Осадча стояла на балконі, показуючи розкішний панорамний пейзаж.
"Голова в хмарах :)
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два місяці без відряджень. Повернулася до польотів, але в нових умовах, як все встигнути за день і повернутися до молодшого", - написала Осадча.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Обожнюю вас", "де це така краса".
Ще одне сторі Катя опублікувала в сторіс. Осадча стояла перед дверима на балкон знявши своє відображення в склі.
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