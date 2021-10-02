Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила третього сина, показала новий образ і розповіла, від чого довелося відмовитися на два місяці

Як пише Politeka.net, Дружина Юрія Горбунова Катя Осадча нещодавно народила третього сина. Але телеведуча вже встигла повернутися до роботи, при цьому приділяє час і малюкові. А тепер Катя вирішила відправиться в перше відрядження За останніх два місяці, про що розповіла в Instagram.

На новому фото Катя була в блузі і брюках. Осадча стояла на балконі, показуючи розкішний панорамний пейзаж.

"Голова в хмарах :)

два місяці без відряджень. Повернулася до польотів, але в нових умовах, як все встигнути за день і повернутися до молодшого", - написала Осадча.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Обожнюю вас", "де це така краса".

Ще одне сторі Катя опублікувала в сторіс. Осадча стояла перед дверима на балкон знявши своє відображення в склі.

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