Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", поділилася спільним фото з колишнім чоловіком

Як пише Politeka.net, Слава Камінська є відомою співачкою, яка не так давно почала будувати сольну кар'єру після розвалу групи "НеАнгели". Зірка з 2019 року перебуває в розлученні. Від чоловіка Едгара Камінського у співачки двоє дітей.

Незважаючи на розлучення Слава знову з'явилася в компанії колишнього чоловіка. Камінська опублікувала фотографію, де разом з Едгаром і дітьми гуляє по Києву. Зірка притулилася до колишнього чоловіка, а рукою тримала дочку.

"Тато, мама і мініатюрки в подарунок", - написала Слава.

Фанати поставили більше 21 тисячі лайків і написали коментарі:

"Сім'я в зборі", " Класні. Ось ця фотографія дуже хороша", "Моя улюблена сім'я", " кохана, пишаюся твоєю мудрістю. Ви приклад", "дійсно: дочка-копія мама, синок - тато", "Щасливі батьки(незалежно від того разом чи ні)-щасливі діти (без психолога в майбутньому)))".

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