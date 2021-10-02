Співачка Злата Огневич стала свідком конфузу під час побачення на проекті "Холостячка"
Як пише Politeka.net, Злата Огневич стала учасницею другого сезону культового шоу"Холостячка". Зйомки активно тривають і українці стають свідками, як співачка активно вибирає серед красенів найдостойнішого.
На новому відео в Instagram Злата сиділа на стільчику, поки Олег Плахотнюк і Вінченцо Дулепа. Молоді люди заправляли човники підгодовуванням для риби, а потім Вінченцо випадково натиснув на кнопку, забруднивши штани Олега. Злата дуже засміялася в цей момент.
"Кораблик Олегу вистрілив цим смердючим підгодівлею. Це було дуже смішно, початок риболовлі був дуже комічним", - сказала Злата.
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"Комічний початок рибалки не завадив глибоким розмовам протягом побачення", - написано було на офіційній сторінці"Холостячки".
Фанати подивилися ролик більше 7 тисяч разів і написали коментарі:
"На Вінченцо дивилася і посміхалася, як він їх зустрічав зі спілкування. Такий "господиня", рибку почистив, все приготував, салатик зробив","класне початок побачення, сміється))".
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