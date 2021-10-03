Актриса Ксенія Мішина, перша "Холостячка", а нині суддя шоу "Україна має талант", здивувала зухвалим образом

32-річна зірка зважилася на сміливу фотосесію, довірившись професіоналам: фотографу, стилісту та перукареві, які показали її в такому світлі, в якому не часто побачиш.

У своєму мікроблозі в Instagram Мішина опублікувала свіже фото, на якому постала в крихітному топі кольору "молочний шоколад" і чорних брюках з високою талією, передає Politeka.net. Розпатлане волосся з мокрим ефектом і прозорі окуляри доповнили образ.

Ксенія засунула руки в кишені і зухвало підкинула підборіддя.

"Задоволення...", - підписала вона кадр.

Користувачі прийшли в захват. Однією з перших в коментарях відгукнулася кума Мішиної і колега по серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко.

"Оббоооогииии що за жіііінкаааа😍 🔥", - написала вона.

"Яка красотаааа🔥"; "Очманіти!!!🔥🔥🔥 Шикарна 😍"; "Шикарній жінці потрібен шикарний чоловік, а де взяти?"; "Брутальна красуня... Мішина обожнюю👏"; "Це не жінка - це біда👍 👍 👍"; "Браво фотографу, який побачив такою Ксю!",- прокоментували інші.

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