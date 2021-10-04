Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), чоловік Насті Каменських, здивував своїм зовнішнім виглядом

Отримав широку популярність завдяки дуету "Потап і Настя", артист сьогодні керує власним продюсерським центром, знімає кліпи популярним артистам, веде масштабні музичні заходи і виступає з групою MOZGI.

Новий пост, який з'явився на сторінці артиста в Instagram, заінтригував публіку.

«Це були супердни! Завтра фоточки, а сьогодні напівзакриті від щастя і втоми", - написав він.

Потап позував з хутряною жовто-Білій Панамі і жовтому худі з принтом.

Фото викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. Репер отримав чимало компліментів, проте оцінити такий образ змогли не всі.

"Батя ти не підряджаємо", "Панама топчик", "Шапка взагалі крутяк", "з кожним роком, ти стаєш все краще і краще", "Ай, клас", "Пора міняти гардеробчик на дорослий прикид", - писали в коментарях.

Сердечка в коментарях поставила телеведуча Леся Никитюк.

А екс-дружина Позитиву Анна Андрійчук написала: "Супер-пупер дні".

Нагадаємо, Потапа і його екс-дружину Горову викликали в школу через інцидент з сином: "нас почали бити..."

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