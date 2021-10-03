Ведуча "Світського життя" Катя Осадча потрапила в "передрягу"

38-річна зірка вперше після пологів (19 серпня на світ з'явився її третій син Данило) ризикнула залишити дитину вдома і вирушила в далеку подорож по роботі - в Прикарпаття.

Успішно записавши інтерв'ю, дорога додому, однак, пройшла не без пригод. Про це Катя розповіла й показала в своїх свіжих "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Летимо на поїзд. На поїзді ще в це відрядження не їздили...", - зізналася Осадча в підписі до кадру, на якому позувала біля валіз.

У наступних "сторіз" ведуча та її оператор завантажувалися в поліцейський мікроавтобус з гратами на вікнах. Катя при цьому посміхалася та махала.

Виявилося, що вони сильно спізнювалися, і щоб встигнути на поїзд, довелося кликати на допомогу поліцію.

"Якщо б не хлопці, то махали б потягу вслід рукою. Дякую", - повідомила Осадча, яка встигла-таки на свій транспорт.

Вже в купе Катя захопилася видами з вікна і поскаржилася на сервіс, а також показала "гонку" з мигалками і сиреною.

"Єдиний бонус поїзда - неймовірний осінній ранковий пейзаж. Решта - класика жанру. Вологі постілі і шумлять всі деталі купе 😂 Спала пару годин. А вчора мчали на поїзд так😅".

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