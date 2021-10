Відома співачка Настя Каменських поділилася яскравим кадром з відпочинку з Потапом на пляжі

Життя Потапа і Насті під постійною увагою шанувальників, оскільки сама артистка викладає безліч кадрів Instagram і показує своє життя на камеру вдома. Причому нерідко тепер Каменських хвалиться щасливими буднями з чоловіком Потапом.

Якщо до весілля ніхто не знав про стосунки пари, то після неї зірки вже не ховаються і хваляться різними фото зі спільного відпочинку подружжя не так давно відпочивали на морі, де провели кілька днів.

Занудьгувавши по літу і відпочинку, Каменських поділилася пам'ятним фото:

"Beautiful memories with my 🐻 ♥ ️" - написала Каменських під кадром.

Користувачі підтримали літній знімок знаменитостей, відпочиваючих раніше разом перед концертами:

"Best of the best😍 🔥; супер; так добре🔥; як же хочеться продовження літа😊; боооже; Красивущие❤️; як позують дівчата, і як позують Чоловіки))❤️; ви прям світитеся❤️; шикарнющая фотка😍; круті! Фігурка на цій фото прям 🔥і все дуже стримано ❤️; Тут він ще худенька, ведмедик))"»

Раніше зірка і дружина репера Потапа Настя Каменських виклала нові фото в своєму Instagram.

"Навколо і всередині нас стільки краси і любові. Головне-помічати її і відчувати", - написала вона.

Каменських позувала на яхті, викликавши захват стрункою фігуркою, яку вигідно підкреслили білі штани і коротка кофтинка, розстебнута на грудях.

Нагадавши, переможець " Майстер Шеф "Клопотенко несподівано заговорив з Каменських про своє весілля:" так, я вже..."

Як повідомляла Politeka, Каменських у сміливому вбранні показала, що витворяє на своїх концертах: "коли здається, що трохи втомилася..."

Також Politeka писала, що Настя Каменських у білому купальнику показала фігуру без прикрас