Відома співачка Настя Каменських поділилася яскравим кадром з відпочинку з Потапом на пляжі
Життя Потапа і Насті під постійною увагою шанувальників, оскільки сама артистка викладає безліч кадрів Instagram і показує своє життя на камеру вдома. Причому нерідко тепер Каменських хвалиться щасливими буднями з чоловіком Потапом.
Якщо до весілля ніхто не знав про стосунки пари, то після неї зірки вже не ховаються і хваляться різними фото зі спільного відпочинку подружжя не так давно відпочивали на морі, де провели кілька днів.
Занудьгувавши по літу і відпочинку, Каменських поділилася пам'ятним фото:
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"Beautiful memories with my 🐻 ♥ ️" - написала Каменських під кадром.
Користувачі підтримали літній знімок знаменитостей, відпочиваючих раніше разом перед концертами:
"Best of the best😍 🔥; супер; так добре🔥; як же хочеться продовження літа😊; боооже; Красивущие❤️; як позують дівчата, і як позують Чоловіки))❤️; ви прям світитеся❤️; шикарнющая фотка😍; круті! Фігурка на цій фото прям 🔥і все дуже стримано ❤️; Тут він ще худенька, ведмедик))"»
Раніше зірка і дружина репера Потапа Настя Каменських виклала нові фото в своєму Instagram.
"Навколо і всередині нас стільки краси і любові. Головне-помічати її і відчувати", - написала вона.
Каменських позувала на яхті, викликавши захват стрункою фігуркою, яку вигідно підкреслили білі штани і коротка кофтинка, розстебнута на грудях.
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