Відома телеведуча Лілія Ребрик показала фото з мамою і зізналася, за які уроки особливо їй вдячна

Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною телеведучою. Також вона прославилася як актриса театру і кіно. Лілія з 2017-го року веде програму "Ранок з Україною".

У новому після в Instagram Ребрик привітала всіх вчителів з їх святом. Також вона розповіла, що саме цій професії її мама присвятила життя.

"Мій найкращий вчитель-моя Мама! І не тільки вчитель по життю, а буквально: за фахом моя мама вчитель мови та літератури", - зазначила артистка.

Лілія Ребрик розповіла, що мама навчила її дисципліні і доводити розпочате до кінця.

"Це її заслуга, що я вмію правильно розподіляти свої сили, тому що з дитинства я мав чіткий розклад. Саме завдяки їй я навчилася правильно розставляти пріоритети", - написала вона.

Також Лілія додала, що з дитинства звикла, або робити все на відмінно, або не братися взагалі.

Крім того, вона вдячна вчительці-мамі за ідеальний почерк і вміння декламувати вірші.

"І, я впевнена, що їй вдалося мене так виховати не тільки тому, що вона вчитель за фахом, а й тому, що за покликом душі!» - підсумувала актриса.

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