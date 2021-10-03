Известная телеведущая Лилия Ребрик показала фото с мамой и призналась, за какие уроки особенно ей благодарна
Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной телеведущей. Также она прославилась как актриса театра и кино. Лилия с 2017-го года ведет программу "Ранок з Україною".
В новом после в Инстаграм Ребрик поздравила всех учителей с их праздником. Также она рассказала, что именно этой профессии ее мама посвятила жизнь.
«Мой лучший учитель - моя Мама! И не только учитель по жизни, а буквально: по специальности моя мама учитель языка и литературы», - отметила артистка.
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Лилия Ребрик рассказала, что мама научила ее дисциплине и доводить начатое до конца.
«Это ее заслуга, что я умею правильно распределять свои силы, потому что с детства у меня было четкое расписание. Именно благодаря ей я научилась правильно расставлять приоритеты», - написала она.
Также Лилия добавила, что с детства привыкла, либо делать все на отлично, либо не браться вообще.
Кроме того, она благодарна учительнице-маме за идеальный почерк и умение декламировать стихи.
«И, я уверена, что ей удалось меня так воспитать не только потому, что она учитель по специальности, но и потому, что по зову души!» - подытожила актриса.
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