Співак Олександр Пономарьов сколихнув публіку одним фото

48-річний артист привітав українців з Днем вчителя (який святкується в нашій країні в першу неділю жовтня) і нагадав про подарунок. Відповідний пост Пономарьов зробив у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Олександр з'явився на фото одягнений з голочки, в чорному костюмі, такого ж кольору сорочці та начищених до блиску туфлях. Артист позував на газоні серед дерев і широко посміхався.

"Вітаю всіх з Днем вчителя! Святкуємо сьогодні у Полтаві! До зустрічі! ❤️", - звернувся він у підписі, нагадавши про концерт, який має відбутися в цьому місті 3 жовтня.

Зараз у Пономарьова йде чотириденний тур українськими містами. Співак вже виступив у Харкові та Кременчуці, а на черзі - Дніпро.

Користувачі відгукнулися під постом артиста:

"Щира подяка за привітання👏 😍. Гарного вам дня❤️"

"❤️Вже наводимо марафет і чекаємо з нетерпінням"

"🙌Гарного виступу! ❤️"

"Красава.❤️"

"Саша, як вам вдається залишатися таким... струнким при любові до кулінарії та української кухні?😉👍🔥"

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