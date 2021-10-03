Співак Олександр Пономарьов сколихнув публіку одним фото
48-річний артист привітав українців з Днем вчителя (який святкується в нашій країні в першу неділю жовтня) і нагадав про подарунок. Відповідний пост Пономарьов зробив у себе в Instagram, передає Politeka.net.
Олександр з'явився на фото одягнений з голочки, в чорному костюмі, такого ж кольору сорочці та начищених до блиску туфлях. Артист позував на газоні серед дерев і широко посміхався.
"Вітаю всіх з Днем вчителя! Святкуємо сьогодні у Полтаві! До зустрічі! ❤️", - звернувся він у підписі, нагадавши про концерт, який має відбутися в цьому місті 3 жовтня.
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Зараз у Пономарьова йде чотириденний тур українськими містами. Співак вже виступив у Харкові та Кременчуці, а на черзі - Дніпро.
Користувачі відгукнулися під постом артиста:
"Щира подяка за привітання👏 😍. Гарного вам дня❤️"
"❤️Вже наводимо марафет і чекаємо з нетерпінням"
"🙌Гарного виступу! ❤️"
"Красава.❤️"
"Саша, як вам вдається залишатися таким... струнким при любові до кулінарії та української кухні?😉👍🔥"
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