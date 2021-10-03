Співаку Роману Сасанчину, який став переможцем на шоу "Голос. Діти" та "Голос країни", довелося викликати швидку

Як пише Politeka.net, 19-річний співак Роман Сасанчин, який виграв у вокальному шоу "Голос. Діти" та "Голос країни", та його вагітна наречена Іванка очікують на первістка. Нещодавно в своєму Instagram пара розсекретила стать дитини – виявилося, що вони стануть батьками дочки.

23-річна наречена Сасанчина часто розповідає у своєму Instagram, як протікає вагітність. Так, дівчина, яка зараз на 7 місяці, розповіла, що у неї вже почала сильно боліти спина, тому Роман робить їй знеболюючі уколи. До того ж, нещодавно Іванку забрала швидка, бо у неї різко впав тиск й дівчина знепритомніла. Пізніше наречена Романа повідомила, що з нею та дитиною все добре.

Однак на цьому чорна полоса в житті пари не закінчилася. У stories вагітна Іванка розповіла, що цього разу швидка знадобилася Роману.

"У Роми ввечері була висока температура, не могли ніяк збити((( тому ранок у нас не дуже", - розповіла дівчина.

Рaніше Politeka писaлa, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина вразила одкровенням про коханого: "Дуже важкий шлях".

Нагадаємо, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" поскаржилася на синці від лікарів: "Колять зі злості".

A ще Politeka повідомлялa, що переможець "Голосу країни" Сасанчин, рятуючи маму, сам опинився в лікарні: "Було дуже важко".