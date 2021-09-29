Молодий виконавець Роман Сасанчин розповів про хворобу матері, і як сам потрапив до лікарні

Як повідомляє Politeka.net, молодий виконавець, переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин у сюжеті програми "ЖВЛ" розповів, чому йому довелося виїхати з Києва, і як він потрапив до лікарні. Навесні цього року в мережі попливли чутки, що співак нібито продав квартиру, виграну на "Голосі країни" і повернувся на рідну Тернопільщину. Однак, Рома спростував ці чутки, зазначивши, що він таки ненадовго покинув столицю.

Виявилося, що хлопець відправився в рідні краї, коли його мама потрапила в лікарню з коронавірусом. Жінка важко перенесла хворобу, а її син приїхав додому, щоб підтримати батька і допомогти мамі. Однак, після повернення додому хлопець і сам потрапив до лікарні, підхопивши ковід.

"Я свій день народження, 19 років, зустрів у лікарні. Я до того моменту з мамою десь тиждень не говорив. Тут дивлюся, мама до мене дзвонить, і просто тим знеможеним голосом каже: "З днем народження тебе!". І все, вибила. А я там мало не... це було дуже важко", - поділився Сасанчин.

На щастя, співак досить швидко поправився і виписався з лікарні, а ось його мама настраждалася в той час. Правда, зараз вже все позаду, жінка поправилася і тепер вдома чекає появи на світ внучки - у Романа і його нареченої очікується поповнення.

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