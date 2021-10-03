Певцу Роману Сасанчину, корорый стал победителем на шоу "Голос. Діти" и "Голос країни", пришлось вызывать скорую

Как пишет Politeka.net, 19-летний певец Роман Сасанчин, коnорый выиграл в вокальном шоу "Голос. Діти" и "Голос країни", и его беременная невеста Иванка ожидают первенца. Недавно в своем Instagram пара рассекретила пол ребенка – оказалось, что они станут родителями дочери.

23-летняя невеста Сасанчина часто рассказывает в своем Instagram, как протекает беременность. Так, девушка, которая сейчас на 7 месяце, рассказала, что у нее уже начала сильно болеть спина, поэтому Роман делает ей обезболивающие уколы. К тому же, недавно Иванку забрала скорая, потому что у нее резко упало давление и девушка потеряла сознание. Позже невеста Романа сообщила, что с ней и ребенком все хорошо.

Однако на этом черная полоса в жизни пары не закончилась. В stories беременная Иванка рассказала, что на этот раз скорая понадобилась Роману.

"У Ромы вечером была высокая температура, не могли никак сбить ((поэтому утро у нас не очень", - рассказала девушка.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голоса страны" Сасанчина поразила откровением о любимом: "Очень трудный путь".

Напомним, что беременная невеста победителя "Голоса страны" пожаловалась на синяки от врачей: "Колят со злости".

A еще Politeka сообщала, что победитель "Голоса страны" Сасанчин, спасая маму, сам оказался в больнице: "Было очень тяжело".