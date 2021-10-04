Український шеф-кухар і суддя проекту "МайстерШеф" Володимир Ярославський зачепив публіку цікавим питанням

42-річний кулінар опублікував у своєму мікроблозі в Instagram ряд свіжих фото, зроблених на майданчику "МайстерШеф", і поставив незвичайне питання під ними, передає Politeka.net.

Ярославський позував біля рулетки казино з задумливим виглядом.

"Вітаю друзі. Я тут трохи задумався, а що, крім кулінарії, вас цікавить в моєму блозі?, - раптово запитав він, у якого в Instagram майже 200 тис. підписників. - Обійняв і заздалегідь спасибі за відповіді👍 Фото з учорашнього випуску "МайстерШеф".

Користувачі тут же стали відповідати:

"Ваш стиль 😍"; "ваш особистий досвід, життєва філософія"; "подорожі".

Відзначимо, Ярославський крім суддівства на "МайстерШеф" є керуючим і співвласником ресторану "Lucky", бренд-шефом магазину "Good Wine". Один з 25 кращих шеф-кухарів України за версією Фокус-лістингу 2011 року.

Днями разом зі своєю колегою по "Ма1стерШеф", екс-переможницею, а нині суддею цього проекту, Ольгою Мартиновською, випустив книгу "100 рецептів на кожен день". Пара довгі місяці працювала над виданням, за плечима - 26 правок тільки обкладинки, але в підсумку їх "дитя" побачило світ.

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