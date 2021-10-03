Російська модель Олена Краснова, яка вийшла заміж за онука Алли Пугачової, поділилася новими світлинами

Як пише Politeka.net, 24-річна успішна модель Олена Краснова та 30-річний онук російської Примадонни Алли Пугачової співак Микита Пресняков вже чотири роки живуть у щасливому шлюбі.

У своєму Instagram дружина Преснякова часто ділиться з шанувальниками світлинами із професійних фотосесій. Цього разу дівчина опублікувала шість світлин, на яких позувала у шкіряних піджаку та штанах, цікавому топі та на підборах. Образ доповнювала красива сумочка, ідеальний макіяж та укладка.

"Мій улюблений street style 🌆 маленький Нью-Йорк в центрі Москви 🖤 Який кадр краще? 1/2/3/4/5/6?", - написала Краснова.

Шанувальники за півгодини поставили майже 1000 лайків та написали багато компліментів.

"Шикарніша 😍🙌", " Вау😍🖤", " Красотка!👍❤️💋", " Красотка ♥️", "Обожнюю такий стиль 👏", "Мені все дуже подобаються, ну якщо потрібно вибрати, то першість це 6, однозначно. І 3🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що невістка Пугачової наважилася на сміливий вчинок, в мережі не оцінили: "До чого нам ці труселя?".

Нагадаємо, що молода невістка Пугачової в крихітному топі збентежила змінами в зовнішності: "Навіщо, що з....".

A ще Politeka повідомлялa, що онук Пугачової на річницю весілля "поміняв" дружину на пишногруду красуню: "У нас з моєю дівчинкою...".