Відома українська співачка Джамала, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", захопила яскравими образами

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Джамала поділилася кадрами на своїй сторінці в Instagram, і заінтригувала анонсом.

"Поки ми готуємо ще один неочікуваний і насправді найскладніший образ на вечір, обирайте фаворита", - написала вона.

Джамала показала вражаючі костюми, в яких вже встигла виступити на «Танцях з зірками».

Користувачі Мережі поділилися своїми враженнями.

"Звичайно всі танці були чудові, але особливо 3 і 4 🔥 😍 кримсько-татарський проник в душу, а від ча ча ча захотілося танцювати», - писали в коментарях.

Відзначимо, 38-річна виконавиця вже побачила шанувальників і глядачів шоу "Танці з зірками", раптово з'явившись в четвертому випуску шоу з білявим волоссям. За своє Ча-ча-ча Джамала та її партнер Антон Нестеренко отримали від суддів 29 балів. Вплинути на оцінку журі ще можуть глядачі.

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