Відома співачка Ані Лорак похвалилася кадрами розкішного відпочинку

Артистка, яка 27 вересня відсвяткувала своє 43-річчя, вирушила в сонячні ОАЕ. Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Лорак спершу показала фото з літака, не розкриваючи пункт свого призначення.

А пізніше співачка показала, як снідає в розкішному готелі в Дубаї.

З тераси відкривається приголомшливий вид на найбільше в світі колесо огляду "око Дубая".

Також можна побачити Елітний мікрорайон Дубая Jumeirah Beach Residence.

Нагадаємо, днями уродженка України, яка вже тривалий час живе в Москві, відвідала Київ. Однак Лорак про свою поїздку промовчала в мережі. Артистка виступила на корпоративі в одному зі столичних ресторанів. Відповідні фото і відео з'явилися на фан-сторінках Лорак в Instagram.

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