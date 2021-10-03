Відома співачка Ані Лорак похвалилася кадрами розкішного відпочинку
Артистка, яка 27 вересня відсвяткувала своє 43-річчя, вирушила в сонячні ОАЕ. Відповідними кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
Лорак спершу показала фото з літака, не розкриваючи пункт свого призначення.
А пізніше співачка показала, як снідає в розкішному готелі в Дубаї.
Пугачова "підколола" відому співачку на посиденьках з Галкіним і Вайкуле: "Тобі кисень ніхто не перекривав?"
Трагічно закінчилося життя відомого актора-красеня: "Доля так жорстоко обійшлася з ним"
Олег Винник готується покинути Україну, що відомо: "Шалене кохання"
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський публічно звернувся до того, хто його залякував: "Ти знаєш, хто ти..."
"Таємну дружину" Винника, про яку він замовчує, зняли в європейському ресторані: як виглядає і відпочиває Таюне
З тераси відкривається приголомшливий вид на найбільше в світі колесо огляду "око Дубая".
Також можна побачити Елітний мікрорайон Дубая Jumeirah Beach Residence.
Нагадаємо, днями уродженка України, яка вже тривалий час живе в Москві, відвідала Київ. Однак Лорак про свою поїздку промовчала в мережі. Артистка виступила на корпоративі в одному зі столичних ресторанів. Відповідні фото і відео з'явилися на фан-сторінках Лорак в Instagram.
Нагадаємо, Ані Лорак таємно повернулася до Києва і дала закритий концерт: кадри з корпоративу
Як повідомляла Politeka, екс-чоловік Ані Лорак, який готується до весілля, повів свою наречену на дах висотки: фото розваг
Також Politeka писала, що 43-річна Ані Лорак блиснула формами в занадто коротких шортиках: