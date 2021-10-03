Популярний актор Тарас Цимбалюк показав в мережі незвичайні фото поруч з колегою по цеху
Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор, зірка телесеріалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірковий красень поділився в мережі кадрами зі знімального майданчика третього сезону серіалу, на яких позує в компанії колеги по цеху Аліною Коваленко.
Як видно, на знімках Тарас і Аліна відображені в образах з костюмованого серіалу. І судячи з антуражу, кадри були зроблені взимку, а актори тепло одягнені в дусі часу про який йде мова в драмі. Цимбалюк на фотографіях виглядає дуже серйозним і впевненим у собі, втім, як і його компаньйонка.
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У підписі до публікації Тарас написав: "1го листопада на СТБ. "Кріпосна" третій сезон. Чекаєте?". Шанувальники тут же почали коментувати знімки, відзначаючи, як чекають продовження улюбленого телешоу: "Чекаємо! Тільки шкода, що поміняли актрису", "Нарешті дочекалися. "Кріпосна" - це шедевр нашого кінематографа", "Вау, як несподівано, Назар і Ольга. Я раніше вже говорила, що дуже хотілося б побачити таку незвичайну пару. І мабуть, так і буде", "Чекаємо з нетерпінням", "Дуже чекаю".
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