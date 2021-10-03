Відомий український артист Юрій Ткач, який став ведучим зоряного балкона на шоу "Танці з зірками", порадував кадрами зі зйомок

Як пише Politeka.net, відомий 37-річний актор і гуморист поділився кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Юрій Ткач показав кадри зі зйомок "Танців з зірками". При цьому він розповів, що в цьому ж павільйоні знімають зокрема «Голос» і «Маскарад». Артист провів коротку екскурсію.

"Друзі, Ви знаєте, що це? Це паркет павільйону 12-го, де знімають «Танці з зірками», «Голос», «Маскарад», і т.д", - зазначив артист.

Також він показав гримерку.

"Все дуже чистенько, акуратненько. Трошки подряпано. Це я психував, нервував. Знаєте, буває така штука. Їсти хотілося, їжі не було», - пожартував Юрій.

"Ну і ось. Цим харчуюся. Не годують мене, коротше", - додав Ткач.

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