Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина Демічева похвалилася умінням створити затишок де завгодно
У своєму новому пості в Instagram дружина Монатіка опублікувала фото, зроблене в під'їзді, передає Politeka.net. Ірина позувала навпроти ліфта в рожевому светрі, блакитних джинсах і бежевому плащі, показавши крупним планом "рослину", що виявилася штучною.
"Озеленяемося☘️☘️", - повідомила вона.
"Обожнюю рослини в під'їзді 😍 Додають тепла і затишку) але більше подобаються живі квіти)", - прокоментувала пост одна з користувачок.
Сотні підписників поставили "лайки": фото оцінив навіть чоловік Наді Дорофєєвої співак Володимир Дантес.
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Зазначимо, на початку цього року стало відомо, що Монатік придбав елітне житло в Києві, його сусідами в хмарочосі-новобудові повинні були стати відомі політики та інші зірки.
Квартира знаходиться в Новопечерських Липках. Один квадратний метр в цьому житловому комплексі коштує 70 000 гривень, найбільш бюджетна однокімнатна квартира обійдеться власнику майже в 4 мільйони гривень.
Нагадаємо, дружина Монатіка в розлітається спідниці підкорила Лілію Ребрик новим образом.
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