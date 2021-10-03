Фанати Алли Пугачової із захопленням стежать, як ростуть їх з Максимом Галкіним двійнята
Нещодавно Лізі й Гаррі виповнилося 8 років. Публіка натішитися не може, якими чудовими виросли малюки. На фан-сторінці 72-річної Примадонни в Instagram опублікували свіже відео з Лізою, що гуляє, вочевидь, в саду біля замку, де живе сімейство, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"Осіннє диво 😘❤️", - йдеться в підписі.
На кадрах дівчинка в білій футболці та джинсовому сарафані знайшла в траві серед опалого листя маленьку квітку: "Залишилася одна маргариточка! Красива!".
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Присівши поруч із квіткою і помилувавшись вдосталь, Ліза поскакала далі, весело розмахуючи руками.
Користувачі здивувалися безпосередності доньки Пугачової та Галкіна:
"Ах, як це мило - дитяча безтурботність і легкість 🙏 нехай цей стан "дівчинка" збережеться на довгі роки🌹"
"Лізочка ніжна, вихована, добра дитина"
"Немов Аліса в країні чудес"
"Дивишся на це диво і настрій піднімається❤️"
"Пурхає як метелик🙏"
Як відомо, двійня Пугачової і Галкіна з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства. Дітей артистам виносила жінка на ім'я Олена Ширініна. Раніше вона заявляла, що Алла Борисівна з чоловіком хотіли дітей, найняли її і вона виконала умови угоди. В результаті, всі залишилися задоволені.
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