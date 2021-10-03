Фанати Алли Пугачової із захопленням стежать, як ростуть їх з Максимом Галкіним двійнята

Нещодавно Лізі й Гаррі виповнилося 8 років. Публіка натішитися не може, якими чудовими виросли малюки. На фан-сторінці 72-річної Примадонни в Instagram опублікували свіже відео з Лізою, що гуляє, вочевидь, в саду біля замку, де живе сімейство, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Осіннє диво 😘❤️", - йдеться в підписі.

На кадрах дівчинка в білій футболці та джинсовому сарафані знайшла в траві серед опалого листя маленьку квітку: "Залишилася одна маргариточка! Красива!".

Присівши поруч із квіткою і помилувавшись вдосталь, Ліза поскакала далі, весело розмахуючи руками.

Користувачі здивувалися безпосередності доньки Пугачової та Галкіна:

"Ах, як це мило - дитяча безтурботність і легкість 🙏 нехай цей стан "дівчинка" збережеться на довгі роки🌹"

"Лізочка ніжна, вихована, добра дитина"

"Немов Аліса в країні чудес"

"Дивишся на це диво і настрій піднімається❤️"

"Пурхає як метелик🙏"

Як відомо, двійня Пугачової і Галкіна з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства. Дітей артистам виносила жінка на ім'я Олена Ширініна. Раніше вона заявляла, що Алла Борисівна з чоловіком хотіли дітей, найняли її і вона виконала умови угоди. В результаті, всі залишилися задоволені.

Раніше повідомлялося, дочка Пугачової і Галкіна захопила розумом не по роках, показове відео: "не кожному дано..."

Також, Пугачова " підколола "відому співачку на посиденьках з Галкіним і Вайкуле:" тобі кисень ніхто не перекривав?"

Politeka розповідала, Пугачова в коротких шортиках вразила фото з дитиною на руках: "Мадонна з немовлям"