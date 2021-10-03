Олексій Потапенко (Потап) влаштував спільний вихідний з дружиною Настею Каменських
Як пише Politeka.net, Потап і Настя довго працювали в дуеті, а нещодавно одружилися і почали сольні кар'єри. Олексій на своїй сторінці вирішив показати, як парочка проводить разом неділю, займаючись активним відпочинком.
На новому фото Олексій і Настя вирішили відправитися на прогулянку по Голосіївському парку і ВДНГ. Пара тепло одяглася, хоча на вулиці світило сонце. Потап і Каменських обіймалися, позуючи для фото, а Олексій в руках тримав спеціальний великий для внедорожья.
"Насолоджуємося теплою осінню з дівчиною яка красивіше всіх співає "Autumn Leaves" Настя Каменських, рекомендую велопрогулянки по ВДНГ і Голосіївському парку, безмірно надихає!",- написав Олексій Потапенко.
Внучка Софії Ротару в білій сукні засвітилася з нареченим-мільйонером зі списку Forbes: кадри
Трагічно закінчилося життя відомого актора-красеня: "Доля так жорстоко обійшлася з ним"
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський публічно звернувся до того, хто його залякував: "Ти знаєш, хто ти..."
Крісло Данилко на шоу "Маска" несподівано зайняла молода брюнетка: що сталося на зйомках
Пропозиція руки та серця на "Танцях з зірками", що не показали по ТБ: "Поки у вас реклама..."
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Кращі"," ви такі щасливі"," Ах, цей вайб","яка гарна пара".
Нагадаємо, Потапа і його екс-дружину Горову викликали в школу через інцидент з сином
А ще Politeka повідомляла, що Потап розповів про пікантний список, в якому бачив Астаф'єву і свою дружину
Також Politeka писала, що Потап в модному капелюсі вразив осіннім чином, фанати не натішаться