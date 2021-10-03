Олексій Потапенко (Потап) влаштував спільний вихідний з дружиною Настею Каменських

Як пише Politeka.net, Потап і Настя довго працювали в дуеті, а нещодавно одружилися і почали сольні кар'єри. Олексій на своїй сторінці вирішив показати, як парочка проводить разом неділю, займаючись активним відпочинком.

На новому фото Олексій і Настя вирішили відправитися на прогулянку по Голосіївському парку і ВДНГ. Пара тепло одяглася, хоча на вулиці світило сонце. Потап і Каменських обіймалися, позуючи для фото, а Олексій в руках тримав спеціальний великий для внедорожья.

"Насолоджуємося теплою осінню з дівчиною яка красивіше всіх співає "Autumn Leaves" Настя Каменських, рекомендую велопрогулянки по ВДНГ і Голосіївському парку, безмірно надихає!",- написав Олексій Потапенко.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Кращі"," ви такі щасливі"," Ах, цей вайб","яка гарна пара".

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