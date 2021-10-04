Відома американська актриса, танцівниця і бізнеследі Дженніфер Лопес вміє веселитися з колегами

За 52-річною Дженніфер Лопес давно закріпився образ нудної тусовщиці в світському суспільстві. Оскільки практично завжди артистка відмовляється від частувань, не п'є і не курить на різних заходах. Більш того, зірка відмовляється від напоїв, які хоч якось зашкодять її здоров'ю.

Однак, винятки все ж бувають. Як можна помітити, іноді Лопес з'являється на зустрічах з колегами і близькими не тільки в зухвалих нарядах, але ще і дозволяє собі єдиний келих шампанського.

Тільки завдяки множинним тренувань, правильному графіку і плану харчування вона тримає фігуру в порядку. За словами Лопес вона після народження дітей навіть боялася, що не повернеться в колишню форму, але через деякий час зрозуміла, що все залежало тільки від неї.

Тепер артистка може собі дозволити покрасуватися пресом і в 52 роки.

Також Дженніфер Лопес, яка до недавнього часу воліла натуральне хутро, піддалася сучасним Напрямкам і перейшла на еко-хутро. Нещодавно артистка показала, як розгулювала по місту в Тедді-шубці, а сьогодні показала новий осінній лук в коричневих тонах.

Це не тільки тренд сезону, але і ще й дуже теплий і зручний предмет одягу. Дженніфер вибрала дизайнерський костюм і жилетку зі штучним коміром. Сумочка з оригінальним принтом стала центром образу Дженніфер.

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