Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес умеет веселиться с коллегами

За 52-летней Дженнифер Лопес давно закрепился образ скучной тусовщицы в светском обществе. Поскольку практически всегда артистка отказывается от угощений, не пьет и не курит на различных мероприятиях. Более того, звезда отказывается от напитков, которые хоть как-то навредят ее здоровью.

Однако, исключения все же бывают. Как можно заметить, иногда Лопес появляется на встречах с коллегами и близкими не только в дерзких нарядах, но еще и позволяет себе единственный бокал шампанского.

Только благодаря множественным тренировкам, правильному графику и плану питания она держит фигуру в порядке. По словам Лопес она после рождения детей даже боялась, что не вернется в прежнюю форму, но спустя время поняла, что все зависело только от нее.

Теперь артистка может себе позволить покрасоваться прессом и в 52 года.

Также Дженнифер Лопес, которая до недавнего времени предпочитала натуральный мех, поддалась современным направлениям и перешла на эко-мех. Недавно артистка показала, как разгуливала по городу в Тедди-шубке, а сегодня показала новый осенний лук в коричневых тонах.

Это не только тренд сезона, но и еще и очень теплый и удобный предмет одежды. Дженнифер выбрала дизайнерский костюм и жилетку с искусственным воротом. Сумочка с оригинальным принтом стала центром образа Дженнифер.

Ранее Politeka писала, что Лопес честно показала, заметны ли у нее морщины на самом деле: "уже можно завидовать"

Напомним, что Дженнифер Лопес в эффектном платье покрасовалась на Венецианском кинофестивале: "а Бэтмен?".

A еще Politeka сообщала, что Дженнифер Лопес в новом образе доказала, что может выглядеть на 20 лет моложе: "Хороший эффект".