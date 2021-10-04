Відома співачка Злата Огневич порадувала фанатів новими фото в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею нового сезону романтичного реаліті "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі чарівними кадрами з прогулянки, на яких з'явилася в стильному образі.

Як видно, на нових фото Злата відображена в цікавій Київській локації в ясний осінній день. На прогулянку вона вийшла в стильному образі - на ній світлі штани і білосніжна кофтинка, а зверху модний бежевий тренч. Цей наряд підкреслив тендітну фігурку зірки і апетитні вигини її тіла. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на обличчі яскравий макіяж, за плечима дівчини видно ковбойський капелюх, яка висить на нитці перлів.

У підписі до фотографій Огневич написала: "Всім прекрасних вихідних". А шанувальники тут же почали коментувати новий образ співачки, засинаючи її компліментами: "Тобі теж хороших вихідних", "Злата, у тебе сама сліпуча посмішка", "Злата, ти сама зваблива і ніжна і дівчина", "Красива".

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