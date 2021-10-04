Джолі з дочкою були в центрі уваги

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі на світському заході вразила видом

Кілька днів тому 46-річна актриса вперше за довгий час пройшлася по червоній килимовій доріжці разом з 16-річною дочкою Захарою. Причому поява артистки відразу привернуло до себе увагу завдяки її вбранню.

Анджеліна Джолі прийшла на захід, щоб представити одну з лауреаток премії. З урочистої нагоди зірка вирішила надіти скромний дизайнерський наряд з довгими рукавами нюдового кольору.

"Я була удостоєна честі - і нервувала-представити дивного поета напередодні ввечері на заході було незвично. Подивіться в мережі, побачити, вона прочитає свій новий вірш» Ми піднімаємося», присвячений жінкам " - висловилася Джолі під сімейним кадром з дочкою.

"Яка краса💛; ну, ти просто ідеал краси❤; іранський народ любить вас; Королева ❤️; Енджі, назавжди моє натхнення; Королева; я так сильно люблю тебе; Чи можемо ми оцінити той факт, що вона придбала таку величезну кількість шанувальників в INSTAGRAM за такий короткий час; найкрасивіші жінки».

Раніше Politeka писала, що Анджеліна Джолі вразила ляльковою зовнішністю в шкіряному вбранні: фото.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в наряді з відкритим верхом не посоромилася показати "багатства": "Без комплексів".

A ще Politeka повідомляла, що Джолі в шовковому топіку сколихнула заявою: "ви не зрозумієте...".