Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом вирушили на недільну прогулянку
Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною співачкою в Україні. Красуня була солісткою дуету" Время и Стекло " разом з Позитивом. З самого початку ходили чутки про роман Наді з Олексієм Завгороднім ( справжнє ім'я артиста, - прим. ред), але Дорофєєва більше 10 років разом з Володимиром Дантесом.
І ось, Надя в сторіс Instagram показала, який конфуз стався на прогулянці з чоловіком.
"Мені здається що це останній день, коли я ходжу з вусами", - відразу перебив Дантес Надю у відео.
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"Йдемо ми по Андріївському узвозу і підходить мужик до Вови і кажи: "ви ж Позитив". А Вова такий відповідає:" Я негатив", - сказала Надя у відео.
Пара в цей момент сміялася, гуляючи по сонячному Києву.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео, яке знаходилося в сторіс Instagram.
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