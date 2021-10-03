Український виконавець Віталій Козловський показав, як тренується в спортзалі

Як пише Politeka.net, Віталій Козловський не так давно пережив трагедію. У зірки 15 серпня пішов з життя батько Віталій Сергійович Козловський. Артист неодноразово ділився своїми переживаннями після важкої втрати. Але Віталій продовжує займатися творчістю, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами кадрами зі свого життя.

На новому відео Віталій з'явився у футболці та штанях. Козловський працював зі штангою, тренуючи м'язи рук. Після цього зірка показав ще кілька вправ, які зробив у спортзалі. Співак продуктивно попрацював на тренажерах, демонструючи завзятість і мотивацію. А в кінці Віталій вирішив подуріти, покатавшись на канаті. Козловський посміхався, поки його знімали.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

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