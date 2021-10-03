Украинский исполнитель Виталий Козловский показал, как тренируется в спортзале

Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский не так давно пережил трагедию. У звезды 15 августа ушел из жизни отец Виталий Сергеевич Козловский. Артист неоднократно делился своими переживаниями после тяжелой утраты. Но Виталий продолжает заниматься творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами кадрами из своей жизни.

На новом видео Виталий появился в футболке и штанах. Козловский работал со штангой, тренируя мышцы рук. После этого звезда показал еще несколько упражнений, которые сделал в спортзале. Певец продуктивно поработал на тренажерах, демонстрируя упорство и мотивацию. А в конце Виталий решил подурачиться, покатавшись на канате. Козловский улыбался, пока его снимали.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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