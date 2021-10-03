Украинский исполнитель Виталий Козловский показал, как тренируется в спортзале
Как пишет Politeka.net, Виталий Козловский не так давно пережил трагедию. У звезды 15 августа ушел из жизни отец Виталий Сергеевич Козловский. Артист неоднократно делился своими переживаниями после тяжелой утраты. Но Виталий продолжает заниматься творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами кадрами из своей жизни.
На новом видео Виталий появился в футболке и штанах. Козловский работал со штангой, тренируя мышцы рук. После этого звезда показал еще несколько упражнений, которые сделал в спортзале. Певец продуктивно поработал на тренажерах, демонстрируя упорство и мотивацию. А в конце Виталий решил подурачиться, покатавшись на канате. Козловский улыбался, пока его снимали.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Самый сильный человек страны внезапно ушел из жизни вслед за родной сестрой: трагические детали
Пятерых детей перевозили на тракторе, всё закончилось летально: кадры трагедии на Одесчине
Кресло Данилко на шоу "Маска" неожиданно заняла молодая брюнетка: что произошло на съемках
"Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.
Напомним, Козловский, Астафьева и другие звезды удивились преображению Никитюк
А еще Politeka писала, что Козловский, переживший кончину отца, появился в компании красивой брюнетки
Также Politeka сообщала, что Козловский оставил трогательное послание отцу, который ушел из жизни