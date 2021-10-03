Полякова з дочкою пішли на прогулянку

Відома українська співачка Оля Полякова разом із молодшою дочкою Алісою відправилися на прогулянку до лісу

Як пише Politeka.net, 37-річна популярна українська співачка Оля Полякова вже майже 17 років живе у щасливому шлюбі з чоловіком-бізнесменом Вадимом. Пара виховує двох дочок – 16-річну Машу, яка пішла кроками мами та займається музикою, й 9-річну Алісу.

У своєму Instagram суперблондинка часто ділиться світлинами та відео із дітьми. Цього разу Полякова розповіла шанувальникам, що вони із молодшою дочкою вирушили на прогулянку до осіннього лісу, де дівчинка мала вдосталь місця, щоб витратити свою енергію.

Дівчинка шукала гриби, бігала по лісі "по-собачому" та лежала прямо на дорозі.

"Аліса, я як мама маю казати тобі: "Не валяйся, бо будеш брудною!". Вставай! Йдемо", - пожартувала Полякова.

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