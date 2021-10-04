Відома співачка Настя Каменських порадувала кадрами, зробленими в гримерці перед виступом

Каменських дала за літо і перший місяць осені досить багато концертів, виділяючись своїми нарядами на сцені. Причому за час її роботи в цьому сезоні найпопулярнішим вибором став червоний наряд.

Червона сукня з безліччю каменів вперше Каменських одягла для зйомок кліпу «червоне вино». Тепер у кожному концерті Каменських хвалиться пишною фігурою саме в цьому вбранні. Нерідко користувачі помічали, що зірка робить дуже однозначні акценти.

Саму Настю сміливість образів не хвилює, вона впевнена в собі і своїй привабливості, тому стала частіше показувати більше свою фігуру з провокативних ракурсів. Перед дзеркалом тому Каменських була впевнена і трималася з гордо піднятою головою.

Раніше Каменських поділилася милим домашнім фото, а в підписі до нього розповіла про благодійність і закликала українців приєднуватися.

На фотографії Настя відображена на веранді свого заміського особняка, в якому живе з чоловіком. Вона сидить на диванчику і підпирає рукою голову. Перед камерою співачка з'явилася в світлому затишному светрі, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

Нагадавши, Настя Каменських в шкіряних штанях в облипку выпятила свою "Кім" у елітного авто: ефектне фото.

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських розплакалася прямо перед камерою:"розуміла, що час його забере".

Також Politeka писала, що Каменських у всьому білому полонила видом на яхті, вдало підкресливши форми:"яка ніжна".