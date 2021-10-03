Український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", показав як релаксує вдома
Як пише Politeka.net, Євген Кошовий є популярним українським коміком і зіркою "Квартал 95". У зірки є красуня-дружина Ксенія, яка народила коміку двох дочок - Серафиму і Ксенію. Кошовий активно знімається в безлічі проектах, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Євген був вдома. Кошовий надів футболку і штани, а позував на дивані. В ногах і під боком у зірки можна побачити дві собаки. Євген зробив селфі, показуючи свій релакс.
"Собакотерапія", - написав Кошовий і поставив кілька смайликів.
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До цього Євген опублікував спільне фото з дружиною і дочками. Сімейство вийшло на прогулянку всім складом. Дівчатка були в однакових пальто, оточивши маму з двох сторін. Глава сім'ї стояв збоку, поруч з молодшою дочкою Серафимою.
Нагадаємо, старша дочка Кошового з "Квартал 95" вразила видом на сімейній прогулянці
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