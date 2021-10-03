Блогерша і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова порадувала шанувальників ніжними кадрами з сином

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і дружини "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова порадувала шанувальників трепетними кадрами з новонародженим сином. Красива пара, яка зародилася на проекті "Холостяк" стали батьками близько 2,5 місяців тому, і вже у всю демонструють кадри з малюком в мережі.

Так, цього разу Даша показала знімки з сином, якого назвали Левом, а в підписі до публікації поділилася порадами з молодими матусями. Відзначимо, що нещодавно Квіткова з Добриніним літали в Париж, куди взяли з собою і новонародженого сина.

На нових фотографіях Даша лежить на ліжку боком до сина, а він на спинці – і дивиться прямо в об'єктив. Обидва у світлих одежинах. На обличчі дівчини вираз повного блаженства і щастя, малюк теж посміхається.

У підписі до фото Квіткова розповіла про дитячу аптечку, яку везла з собою в подорож до Парижа. За її словами, всі ліки і препарати були узгоджені з її педіатром.

Користувачі тут же почали коментувати знімки: "Яке диво", "Мегакорисний пост, спасибі!", "Клас, такі милі", "Солодкі", "Прекрасні", "Спасибі за підказки", "Красиві", "Красивий хлопчик", "Які солодкі, щастя вам".

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