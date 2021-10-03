Блогерша і дружина Микити Добриніна Даша Квіткова порадувала шанувальників ніжними кадрами з сином
Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка і дружини "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова порадувала шанувальників трепетними кадрами з новонародженим сином. Красива пара, яка зародилася на проекті "Холостяк" стали батьками близько 2,5 місяців тому, і вже у всю демонструють кадри з малюком в мережі.
Так, цього разу Даша показала знімки з сином, якого назвали Левом, а в підписі до публікації поділилася порадами з молодими матусями. Відзначимо, що нещодавно Квіткова з Добриніним літали в Париж, куди взяли з собою і новонародженого сина.
На нових фотографіях Даша лежить на ліжку боком до сина, а він на спинці – і дивиться прямо в об'єктив. Обидва у світлих одежинах. На обличчі дівчини вираз повного блаженства і щастя, малюк теж посміхається.
Внучка Софії Ротару в білій сукні засвітилася з нареченим-мільйонером зі списку Forbes: кадри
Літак з пасажирами протаранив багатоповерховий будинок, кадри катастрофи: "не вижив ніхто"
Ектор Хіменес-Браво оголосив, яка дівчина стане його дружиною: "Сто відсотків..."
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Перехід на зимовий час в Україні: коли і в який бік потрібно перевести стрілки
У підписі до фото Квіткова розповіла про дитячу аптечку, яку везла з собою в подорож до Парижа. За її словами, всі ліки і препарати були узгоджені з її педіатром.
Користувачі тут же почали коментувати знімки: "Яке диво", "Мегакорисний пост, спасибі!", "Клас, такі милі", "Солодкі", "Прекрасні", "Спасибі за підказки", "Красиві", "Красивий хлопчик", "Які солодкі, щастя вам".
Нагадаємо, "Холостяк" Добринін взявся вчити українців, як побудувати ідеальні стосунки: "Іншого шляху немає".
Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Добриніна поскаржилася українцям на життя блогера: "Які ми жахливі...".
Також Politeka писала, що "Холостяку" Добриніну, його дружині і синові стало погано після повернення в Україну з Парижа: "Всі втрьох...".