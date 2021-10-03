Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", часто опиняється в центрі обговорень після ефіру

У мережі опублікували серію кадрів з 3-го випуску «Холостячки», які стали бурхливо обговорювати в мережі. Увагу Злати намагаються перетягнути на себе відразу кілька учасників і тому часто в ефірах можна помітити досить незручні моменти.

Нова фотопідбірка з третього випуску виглядала вельми цікавою, адже різні романтичні моменти дають натяк на те, кого вибере Злата. Тим не менш, багато українців сумніваються в тому, що Злата знайде свою любов.

У мережі поміркували з приводу побаченої серії знімків:

"Та ні з ким вона не буде ... така зануда перебірлива! Вже стільки років і не разу заміжня не була теж в чомусь говорить; Рома і Васко самі класні; Кого вона вигнала в 3 випуску?; Васко дружить з Васильєвим-стоматолог дуже потрібен😂; а де така риба ловиться, підкажіть це озеро?))); Зачіска з першої вечірки робить її старше. Тітонькою такий. На цьому фото молода красива дівчина; до дорослої холостячки прийшов дитячий садок з антенами; завжди знайдеться козлик, який підставить свої ріжки, зіпсувавши фото»

Як можна помітити, учасники намагаються здивувати красуню будь-якими способами, влаштовуючи цікаві побачення. У новому випуску Андрій зі Світловодська влаштував артистці поїздку на мотоциклах-ендуро.

Злата вперше в житті сіла за кермо мотоцикла, і їздила під керівництвом учасника "Холостячки". Перед поїздкою Огневич впала з двоколісного і сильно забила ногу, але знову сіла за кермо і їй навіть сподобалося.

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