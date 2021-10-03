Переможниця Євробачення Джамала показала, на які зміни зважилася піти

Як пише Politeka.net, Джамала стала дуже популярною українською співачкою. Зірка засвітилася не тільки на вітчизняних просторах, але і в Європі, перемігши на найпрестижнішому музичному шоу. Також співачка вирішила спробувати себе в акторській справі, знявшись у фільмах" Поводир "і" Джамала ЮА", а зараз очікується третя робота - "Небо". Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Джамала показала. як вирішила відвідати стиліста. Зірка вирішила істотно собі вкоротити волосся, залишивши каре. Красуня-співачка посміхалася, поки майстер працювала з її волоссям. Як можна зрозуміти, Джамала готувалася до нового випуску "Танців з зірками", в якому зірка вирішила прийняти участь.

Зірка також опублікувала відео після стрижки, показавшись у сукні.

@jamala_official

@diplo #bob #dance

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