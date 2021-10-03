Відома актриса Анджеліна Джолі може заткнути за пояс 20-літник, так чудово вона виглядає

Як повідомляє Politeka.net, популярна голлівудська актриса і благодійниця Анджеліна Джолі, на рахунку якої сотні ролей в найуспішніших фільмах, за свою кар'єру зібрала величезну аудиторію шанувальників по всьому світу. У соцмережі Instagram є мільйонний фан-акаунт, на якому фанати обмінюватимуться фото зірки. Так, нещодавно на цій сторінці виклали чарівне фото красуні, на якому можна побачити її моложаве обличчя поблизу.

На фотографії Анджеліна виглядає просто приголомшливо, на ній стильний Темний наряд. Найбільше уваги привертає яскравий макіяж на молодому блідому обличчі актриси – з насиченого відтінку помадою і без єдиної зморшки. На губах красуні грає легка іронічна посмішка.

Захоплені фанати тут же почали коментувати знімок Джолі: "Красива", "Як круто", "Ти неймовірна", "Мила дівчина", "Прекрасна леді", "Чарівна", "Чудова".

Нагадаємо, Джолі вперше за кілька років влаштувала публічний вихід у світ з прийомною дочкою: як вони змінилися.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі знайшла заміну Бреду Пітту, з яким знову судиться: на 15 років молодше.

Також Politeka писала, що Джолі дозволила собі розслабитися, піднявши сукню і показавши стрункі ноги: "Наша маленька левиця".