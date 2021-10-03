Известная актриса Анджелина Джоли может заткнуть за пояс 20-летник, так чудесно она выглядит

Как сообщает Politeka.net, популярная голливудская актриса и благотворительница Анджелина Джоли, на счету которой сотни ролей в самых успешных фильмах, за свою карьеру собрала огромную аудиторию поклонников по всему миру. В соцсети Instagram есть миллионный фан-аккаунт, на котором фанаты обмениваться фото звезды. Так, недавно на этой странице выложили очаровательном фото красотки, на котором можно увидеть ее моложавое лицо вблизи.

На фотографии Анджелина выглядит просто потрясающе, на ней стильный темный наряд. Больше всего внимания привлекает яркий макияж на молодом бледном лице актрисы – с насыщенного оттенка помадой и без единой морщинки. На губах красотки играет легкая ироничная улыбка.

Восхищенные фанаты тут же принялись комментировать снимок Джоли: "Красивая", "Как круто", "Ты невероятная", "Милая девушка", "Прекрасная леди", "Очаровательная", "Восхитительная".

Напомним, Джоли впервые за несколько лет устроила публичный выход в свет с приемной дочерью: как они изменились.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли нашла замену Брэду Питту, с которым опять судится: на 15 лет моложе.

Также Politeka писала, что Джоли позволила себе расслабиться, приподняв платье и показав стройные ноги: "Наша маленькая львица".