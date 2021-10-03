Українська співачка Тетяна Воржева, яку називають Анджеліною Джолі, записала зворушливе звернення

Як пише Politeka.net, Тетяна Воржева стала відомою, засвітившись на"Фабриці зірок". Співачку відразу прозвали українською Анджеліною Джолі. Зараз Воржева продовжує будує кар'єру, а також активно веде сторінку в Instagram.

ТЕТЯНА на відео була в куртці і капелюшку. Воржева знімала себе на відео, зворушливо розповівши про затримання політика Михайла Саакашвілі в Грузії.

"Михайло Саакашвілі в минулому був фігурою одіозною і багато думок різних на його рахунок було, але своєю діяльністю в Києві за останні три роки він однозначно довів своє бажання підтримувати демократію, боротися з корупцією, бути другом Україні.

Хотілося б, щоб і в Грузії це побачили. І знову йому повірили... Наш Фарбовий друг, Україна з тобою", - написала Воржева.

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