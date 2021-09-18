Певица из талант-шоу "Фабрика звезд-3" и телеведущая, Татьяна Воржева, показала, что происходило за кадром нового шоу
Воржева продолжает набирать популярность, сообщает Politeka.net. Примечательно, что о девушке заговорили после ее участия в украинском шоу "Фабрика звезд". Тогда артистку окрестили украинской Анджелиной Джоли, ведь сходство с актрисой остается просто очевидным.
Девушка становилась телеведущей, снималась для журналов, и продолжала записывать песни и клипы. Сейчас Воржева также занимается творчеством, а на днях снялась в новом шоу, о чем сообщила в Инстаграм.
На фото артистка показала всех участников проекта, среди которых оказалась травести-дива Монро и экс-возлюбленный Ани Лорак - продюсер Юрий Фалеса.
"Весь состав 🙌🏻 Как только выйдет программа - размещу ссылку в шапке профиля. Всем хорошего вечерочка 😉😎", - написала Татьяна.
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За 12 часов пост собрал более 100 лайков и немного комментариев.
"Вам очень идет быть ведущей 🙌😍😍😍", "❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, однажды Татьяна Воржева призналась, что ей неприятно, когда ее с кем-то сравнивают, в частности, с Анджелиной Джоли. По словам певицы, она хочет быть сама собой.
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