Украинская певица Татьяна Воржева, которую называют отечественной Анджелиной Джоли, записала трогательное обращение

Как пишет Politeka.net, Татьяна Воржева стала известной, засветившись на "Фабрике звезд". Певицу сразу прозвали украинской Анджелиной Джоли. Сейчас Воржева продолжает строит карьеру, а также активно ведет страничку в Инстаграм.

Татьяна на видео была в куртке и шляпке. Воржева снимала себя на видео, трогательно рассказав о задержании политика Михаила Саакашвили в Грузии.

"Михаил Саакашвили в прошлом был фигурой одиозной и много мнений разных на его счет было, но своей деятельностью в Киеве за последнии три года он однозначно доказал свое желание поддерживать демократию, бороться с коррупцией, быть другом Украине.

Хотелось бы, чтоб и в Грузии это увидели. И снова ему поверили... Наш крашевый друг, Украина с тобой", - написала Воржева.

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