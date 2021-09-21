Певица и блогер Татьяна Воржева, которую называют украинской копией Анджелины Джоли, пленила соблазнительным видом
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 32-летняя артистка опубликовала кадры со съемок. На видео звезда позировала в строгом костюме. Она сидела на высоком стуле, задрав одну ножку. Пикантности образу добавил невероятно яркий макияж с необычными стрелками. Несмотря на строгий костюм, выглядела красотка очень соблазнительно.
«Осенняя хандра, как с нею бороться…». Отменим нытье, господа. Вот честно. Вот и все, вот и все. Конец истории», - подписала видео красотка.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Своевременная Таня. Как раз, лежу-ною», «Богиня», «Ты просто звезда», «Выглядишь превосходно», «Рецепт прост: чаще смотрите на Татьяну - нытьё как рукой снимет. Животворящий бьюти-пендель», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Воржева прославилась после участия в «Фабрике звезд». Долгое время красотка была солисткой группы «Real O», которую продвигала Наталья Могилевская.
Напомним, что Татьяна Воржева в мини- купальнике подняла мужчинам настроение: "Мечта".
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