Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3 " і телеведуча, Тетяна Воржева, показала, що відбувалося за кадром нового шоу
Воржева продовжує набирати популярність, повідомляє Politeka.net. Примітно, що про дівчину заговорили після її участі в українському шоу "Фабрика зірок". Тоді артистку охрестили українською Анджеліною Джолі, адже схожість з актрисою залишається просто очевидною.
Дівчина ставала телеведучою, знімалася для журналів, і продовжувала записувати пісні й кліпи. Зараз Воржева також займається творчістю, а днями знялася в новому шоу, про що повідомила в Instagram.
На фото артистка показала усіх учасників проекту, серед яких виявилася травесті-діва Монро і екс-коханий Ані Лорак - продюсер Юрій Фалеса.
"Весь склад 🙌 🏻 як тільки вийде програма - розміщу посилання в шапці профілю. Всім гарного вечерочка😉 😎", - написала Тетяна.
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За 12 годин пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.
"Вам дуже пасує бути ведучою 🙌😍😍😍", "❤️", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, одного разу Тетяна Воржева зізналася, що їй неприємно, коли її з кимось порівнюють, зокрема, з Анджеліною Джолі. За словами співачки, вона хоче бути сама собою.
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