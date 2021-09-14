Співачка і блогер Тетяна Воржева, яку називають українським двійником Анджеліни Джолі, здивувала невдалим образом

Як пише Politeka.net, 32-річна артистка прославилася після участі в талант-шоу «Фабрика зірок». Продюсери відразу помітили молоду дівчину, неймовірно сильно схожу на голлівудську актрису. Відтоді за Воржевою закріпилося звання українського двійника Джолі.

Після "Фабрики" артистці не вдалося пробитися в український шоу-бізнес, хоч дівчина і була солісткою групи "Real O", а також намагалася будувати сольну кар'єру. Зараз красуня активно веде свій Instagram, залучаючи аудиторію як блогер.

На свіжому фото вона постала в помаранчевому корсеті, в якому «втратила» найцінніше – свій бюст. Наряд був не найвдалішим, оскільки створив враження, що у Воржевої абсолютно відсутній бюст. При цьому, на фото зірка більше звичайного була схожа на Анджеліну Джолі.

"Привіт, Київ! Я тебе кохаю. Я готова до роботи!",- підписала фото зірка.

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