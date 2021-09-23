Украинская певица Таня Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, показала себя в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Татьяна Воржева была участницей "Фабрики звезд 2". Красотку сразу позвали Анджелиной Джоли, хотя сама певица не очень любит это сравнение. Татьяна также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото красотка была в пиджаке на голое тело. Татьяна на нескольких фото показала свою красоту.

"Осеннее вдохновение

Странно, но я сейчас невероятно кайфую от дождя, серости, холода, запаха сырости.

В прошлые года, осенью, не замечала такого фетиша. Возможно, это связано с предыдущими карантинами, и с тем, что мы уже не знаем «что будет завтра» и будет ли это «завтра»…Я кайфую от кафешек, которых сейчас в Киеве открылось огромное множество. Сидишь, пьёшь кофеёк и смотришь на эти лужи, суету людей, думаешь о своих планах, что-то записываешь в блокнот.

Кстати, из моих недавних открытий уютных заведений, с необычным «полезным» меню, делюсь:

А что вас вдохновляет этой осенью?;-) Какие кафе..? Какая музыка..? Кстати, скоро мой релиз", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более 60 лайков и написали комментарии:

"Ты такая красивая", "Осень вкусная сейчас, много фруктов, овощей и ягод малины".

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