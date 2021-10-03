Відома співачка Джамала приготувала українцям сюрприз на паркеті "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Джамала, яка стала учасницею "Танців з зірками" поділилася в своєму Instagram яскравими кадрам перед Новим ефіром шоу. Виявилося, що на паркет зірка вийшла в абсолютно новому образі – з короткою стрижкою і в спокусливому вбранні.

На кадрах, які співачка виклала в мережу, її образ можна розглянути поблизу, а також є знімок з її партнером по проекту. Як видно, Джамала зробила коротку стрижку-каре, яка їй, як виявилося, дуже йде, а на обличчі артистки яскравий макіяж. Для ефіру красуня вибрала приталене чорне плаття на бретельках, яке красиво підкреслило струнку фігуру.

У коментарях до фото українці почали засипати зірку і її нових образ компліментами: "Образ просто вогонь", "Красуня", "Дуже личить коротка стрижка", "Підтримую Вас Джа", "Яка ви красива", "Красуня", "Це ваше волосся?", "Стрижка крива, але довжина вам дуже йде".

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